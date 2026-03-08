Arianna Meloni ha dichiarato che è una fortuna avere Giorgia Meloni come premier, sottolineando che la leader ha già dimostrato di saper guidare l’Italia con autorevolezza ed equilibrio. La sua rivendicazione si rivolge anche alla sua visione della politica, mentre critica la sinistra per le sue posizioni. La dichiarazione si concentra sul ruolo di Meloni a livello nazionale e internazionale.

"È una fortuna che alla guida di questa nazione ci sia Giorgia Meloni, che ha già dimostrato di saper guidare l'Italia con autorevolezza ed equilibrio, con un ruolo riconosciuto nel consesso europeo e mondiale". È quanto afferma Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando di un momento politico "estremamente complesso" a livello internazionale. "Cosa avrebbero fatto i leader dell'opposizione al posto suo, in tre anni e mezzo così instabili? Ma a questa domanda non rispondono mai", osserva. Cosa faranno maggioranza ed esecutivo? "Quello che abbiamo sempre fatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rivendicazione di Arianna Meloni: “Una fortuna avere Giorgia premier”. E inchioda la sinistra

Giorgia Meloni inchioda toghe rosse e sinistra: "La verità che non possono dire"In questi giorni di alta tensione e una guerra in corso, Giorgia Meloni ribadisce che "la nostra priorità è la messa in sicurezza le decine di...

"Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La premier scherza sui social: "Decisamente non somiglio a un angelo". La sinistra: "Culto personalità da regime"Un restauratore avrebbe modificato il volto di uno degli angeli che affiancano il busto di Umberto II di Savoia: i tratti ricordano quelli della...

Una raccolta di contenuti su Arianna Meloni.

Argomenti discussi: Arianna e La Russa schierati per il libro di Italo Bocchino, tra elegie, nostalgie e ministri.

Arianna e La Russa schierati per il libro di Italo Bocchino, tra elegie, nostalgie e ministriAlla presentazione del libro del direttore del Secolo d'Italia va in scena l’orgoglio identitario della destra al governo tra rivendicazione di popolo e consacrazione politica di Giorgia Meloni ... ilfoglio.it

Arianna Meloni: «Serve una de-escalation. Il nostro impegno per tenere insieme l’Europa e l’Occidente»La responsabile della segreteria politica di Fdi: il mio cuore è con le ragazze iraniane ... msn.com