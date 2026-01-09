L’Italia si confronta con le sfide della crisi e delle disuguaglianze sociali, mentre le situazioni all’estero evidenziano differenze significative nei sistemi educativi e nelle condizioni di vita. Recenti analisi pongono l’attenzione sulle dinamiche politiche e sociali in Venezuela, dove le difficoltà economiche influenzano l’istruzione e il benessere dei cittadini. Questi aspetti sottolineano l’importanza di riflettere sulle proprie scelte e politiche nazionali.

"Mi ha fatto specie, soprattutto quando ho visto le mobilitazioni sindacali, che nel Venezuela un docente guadagna 2 dollari al mese più bonus che portano lo stipendio a circa 160 dollari e accade che i ragazzi vadano a scuola due giorni a settimana. Siamo in una situazione oggettivamente di povertà dilagante. Quel che mi stupisce - anzi, non mi stupisce più - è che le immagini a cui si riferisce raccontano un mondo nel quale la sinistra vive da sempre. Un mondo nel quale non è l'ideologia che si piega alla realtà, ma è la realtà che si piega all'ideologia, perché vedere degli italiani di estrema sinistra che spiegano a degli esuli venezuelani che cosa significhi essere venezuelano io lo considero surreale" E ancora: "Ma credo che la risposta migliore l'abbiano data i venezuelani che in queste ore ci hanno riempito i social media con gioia, speranza per il futuro della loro nazione e questo è quello che mi interessa - ha aggiunto Meloni - Francamente non mi interessa il giudizio di una sinistra che sta sempre dalla parte sbagliata della storia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sempre dalla parte sbagliata della storia". Venezuela, Meloni inchioda la sinistra

Leggi anche: Proteste Cgil su Venezuela, Meloni: Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia

Leggi anche: Meloni: "Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arrestato Il dittatore Maduro, il Venezuela torna libero; Venezuela, Rosa (FdI): La sinistra italiana sempre dalla parte sbagliata; IL GOLPE AMERICANO IN VENEZUELA PORTA LA DEMOCRAZIA?; Russia e Cina non volevano la ricetta delle arepas.... Così dal Venezuela zittiscono i pro Maduro europei.

Proteste Cgil su Venezuela, Meloni: Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Mi pare che si finga di non vedere la situazione in cui versa il popolo venezuelano. msn.com