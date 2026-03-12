La presidente Meloni si mantiene su una posizione di neutralità riguardo alla guerra, evitando di esprimere condanne o accordi ufficiali. Durante il dibattito in Parlamento, non ha adottato una posizione chiara o pubblicamente definita, lasciando aperta la discussione senza prendere una posizione netta. La sua scelta di non schierarsi si è tradotta in un atteggiamento di non condanna e di non concordanza.

La milite ignara Anche davanti all’Aula, la premier continua a «non concordare» e «non condannare» l’attacco di Stati uniti e Israele all’Iran La milite ignara Anche davanti all’Aula, la premier continua a «non concordare» e «non condannare» l’attacco di Stati uniti e Israele all’Iran La presidente Meloni continua a «non concordare» e «non condannare». Chi si aspettava che nel dibattito in Parlamento la premier prendesse una posizione definita è rimasto deluso. Quando alla fine della replica alla Camera esclama assertiva che «la posizione del governo è chiarissima» ci si chiede smarriti: «Oddio, e qual è?». Se c’è un passo in più rispetto alle mezze parole dei giorni scorsi è la condanna netta del bombardamento sulla scuola di Minab. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni gioca in difesa. E sulla guerra non esprime posizioni

Articoli correlati

Così Meloni riempie di schiaffi Salvini sulla difesa di Kyiv e sulla guerra che la Russia non sta vincendoLa presidente del Consiglio rompe l’ambiguità filoputiniana, contesta la narrativa della “sconfitta inevitabile” dell’Ucraina e rivendica una linea...

Leggi anche: Difesa, Meloni: "Una forza militare credibile allontana la guerra"

Le ragioni del NO

Altri aggiornamenti su Meloni gioca

Temi più discussi: Meloni gioca in difesa. E sulla guerra non esprime posizioni; Oggi Meloni in Parlamento, al lavoro sulla difesa a Hormuz; Crisi in Medio Oriente, Meloni sente i leader del Golfo. Il Colle convoca il Consiglio di difesa; La Giornata Parlamentare. Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Consiglio Ue, le comunicazioni di Meloni al Parlamento.

Meloni, sviluppare difesa Ue a 360 gradi senza perdere di vista fianco SudI fatti hanno confermato che la prontezza europea della difesa va sviluppata a 360 gradi, proteggendo sia il fianco est , sia il fianco meridionale , che non possiamo consentire sia perso di ... quotidiano.net

Medio Oriente, Meloni: Non siamo in guerra. Ma l’Italia alza al massimo la difesa aereaTensione in Medio Oriente: Meloni dice che l’Italia non è in guerra, ma il innalza al massimo la difesa aerea. Ecco cosa sta succedendo ... greenme.it

Meloni si gioca tutto sul referendum. E Bartolozzi la inguaia x.com

Sull’Iran Giorgia Meloni ha scelto di giocare alla funambola. “Non condanno né condivido l’attacco di Trump” dice. Una frase che entra a pieno titolo tra le frasi più ipocrite e ignave che si ricordi da un presidente del Consiglio italiano, che però segnala non sol - facebook.com facebook