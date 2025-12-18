Così Meloni riempie di schiaffi Salvini sulla difesa di Kyiv e sulla guerra che la Russia non sta vincendo

Il dibattito sulla posizione italiana nella crisi ucraina si intensifica, con forti prese di posizione e scontri politici. Le differenze di vedute tra leader come Meloni e Salvini evidenziano le tensioni interne e le responsabilità del governo nel gestire un fronte complesso e delicato. I fatti e le scelte concrete saranno determinanti nel giudizio sulla linea adottata dall’Italia in questa delicata fase internazionale.

