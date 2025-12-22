Difesa Meloni | Una forza militare credibile allontana la guerra
“Alla fine del IV secolo d.C., Publio Flavio Vegezio Renato scrive: ‘Igitur qui desiderat pacem preparet bellum’, diventa poi il più famoso: ‘Si vis pacem para bellum’. Cioè, chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt’altro. È un messaggio pragmatico. Il senso è che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore”. Così la premier Giorgia Meloni in videocollegamento dal Covi con i contingenti militari all’estero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
