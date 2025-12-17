Giorgia Meloni alla Camera scontro frontale con Pd e M5S sull’Ue Conte | Crosetto è il primo lobbista delle armi – La diretta

Giorgia Meloni torna in aula alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles. L’intervento si inserisce in un clima di confronto acceso con il Pd e il M5S, mentre Conte solleva polemiche attorno a Crosetto, definendolo il primo lobbista delle armi. La politica italiana si prepara a una giornata di intensi dibattiti, con la premier pronta a riprendere il suo ruolo centrale nel panorama nazionale.

La premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarl i così da finanziare l’Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni. Proprio questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato l’ appello ai leader Ue: basta indugi, è ora di decidere così da affermare «l’indipendenza d’Europa» nell’era di «guerre e predatori». 🔗 Leggi su Open.online

Meloni lascia la Camera al termine delle comunicazioni in Aula sul Consiglio Ue - (Agenzia Vista) La premier Giorgia Meloni lascia la Camera al termine delle comunicazioni in Aula sul Consiglio Ue del 18 e ... stream24.ilsole24ore.com