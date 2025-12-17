L'intervento di Giorgia Meloni alla Camera ha messo in evidenza le divisioni all’interno del campo largo sulla gestione degli asset russi. Mentre il Movimento 5 Stelle si oppone alla confisca, il Partito Democratico punta a finalizzare rapidamente una proposta condivisa. La discussione riflette le diverse posizioni politiche e le delicate questioni legate alle risorse russe.

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Camera, campo largo diviso sugli asset russi. M5s: “No alla confisca”. Pd: “Finalizzare proposta in tempi brevi”

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi

Leggi anche: Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Metropolis178 - Elezioni, Massini sul campo largo Qualcuno ha preferito Meloni all'accordo

Atreju: Mollicone (Fd'I), campo largo non esiste, Meloni leader centrodestra - "E' evidente che ci sia una differenza sostanziale tra l'assenza di Schlein e la posizione del presidente Meloni. agenzianova.com

Meloni chiude Atreju 2025: "Campo largo riunito da noi. Schlein scappa, non ha argomenti" - La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri, come da tradizione, la kermesse ... iltempo.it