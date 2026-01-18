Trump minaccia l’Europa | dazi del 10% per i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia L' Ue | Una spirale pericolosa

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 10% a partire da febbraio e del 25% da giugno sugli otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. L’Unione Europea ha espresso preoccupazione, definendo questa mossa una spirale pericolosa. La misura rappresenta una risposta alle recenti decisioni militari dei Paesi coinvolti, sollevando discussioni sulle conseguenze per le relazioni internazionali e il commercio.

COPENAGHEN Donald Trump rilancia alla sua maniera. A partire dal primo febbraio, annuncia sulla sua piattaforma «Truth», saranno applicati dazi pari al 10% su tutte le merci esportate negli Stati Uniti da otto Paesi: Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia. Motivo? Hanno «messo in pericolo» i piani per la sicurezza americana, «viaggiando per scopi sconosciuti in Groenlandia». Il «viaggio» in questione è l'esercitazione militare, chiaramente simbolica, organizzata dal governo danese, cui hanno aderito finora otto membri della Nato. Il messaggio di Trump, probabilmente, stabilisce il nuovo record di astio nei confronti degli alleati.

