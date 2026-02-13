Competenze informatiche di base in 21 Paesi Ue le ragazze superano i ragazzi In Irlanda il 91% delle studentesse fa meglio
In Irlanda, il 91% delle studentesse supera i coetanei nei test di competenze informatiche di base, causando una differenza significativa rispetto ai ragazzi. Questa tendenza si ripete in 21 Paesi dell’Unione Europea, dove le ragazze dimostrano di avere una padronanza superiore con il computer. Secondo un’analisi di Openpolis – Con i Bambini basata sui dati della Commissione europea, i risultati si riferiscono alle competenze digitali minime acquisite dagli studenti nel 2025.
In gran parte d’Europa, nelle competenze informatiche di base le ragazze fanno meglio dei coetanei. È quanto emerge da un’elaborazione di Openpolis – Con i Bambini su dati della Commissione europea (consultazione: 20 gennaio 2026), che analizza il divario di genere nell’incidenza delle competenze digitali almeno di base nel 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
