Una donna di Tito ha deciso di sottoporsi a un intervento di protesi d’anca presso l’ospedale di Melfi, affidandosi al dottor Adolfo Cuomo e alla sua equipe. Dopo aver valutato diverse strutture, ha scelto questa per il suo intervento, che si è svolto con successo senza dover ricorrere a viaggi al Nord. La signora Rosalba Petrillo ha così affidato la propria salute a questa struttura.

La signora Rosalba Petrillo, nata a Polla e residente a Tito, ha scelto di affidarsi all’ospedale di Melfi per un delicato intervento di protesi d’anca, trovando nel dottor Adolfo Cuomo e nella sua equipe la sicurezza cercata dopo aver consultato diversi ospedali. L’intervento è stato eseguito con successo dall’equipe guidata dal medico napoletano, dimostrando che l’eccellenza sanitaria non richiede necessariamente lo spostamento verso il Nord Italia. Questo caso specifico evidenzia come la competenza medica sia distribuita anche nei centri della Campania interna, sfatando il mito secondo cui le cure di alta specializzazione siano disponibili solo nelle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi: protesi d’anca perfetta, niente viaggi al Nord

Temi più discussi: Una paziente elogia l’ospedale di Melfi; LETTERA AL DOTTOR CUOMO; L'equipe dell'ospedale di Melfi ridona speranza e serenità alla signora Rosalba. Ancora complimenti per questa nostra eccellenza e auguri di pronta guarigione alla paziente!; L’ospedale di Melfi eccellenza di umanità e professionalità: la testimonianza della signora Rosalba commuove l’intera comunità.

