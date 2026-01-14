Condanna per infezione ospedaliera dopo intervento di protesi all’anca
Una recente sentenza del Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio in seguito a un caso di infezione ospedaliera verificatosi dopo un intervento di protesi totale d’anca. La decisione evidenzia l’importanza delle responsabilità nella gestione delle infezioni nosocomiali e il rispetto degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie.
BENEVENTO – La seconda sezione civile del Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio per un caso di infezione nosocomiale verificatasi dopo un intervento di protesi totale d’anca. La decisione, presieduta dalla giudice Ida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: L’intervento a Torrette. Protesi all’anca verso l’addome: "Salvata, inizia a camminare"
Leggi anche: Si rompe la protesi all’anca, cromo e cobalto nel sangue di un paziente. E il tribunale condanna l’azienda
Minore muore dopo 8 mesi di ricoveri a causa di un'infezione: Asp, medico e assicurazione devono risarcire 560 mila euro.
Infezioni ospedaliere. Nosocomio responsabile se non può dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitarle. Tribunale di Roma condanna azienda a risarcire il paziente - Il Giudice ha condannato (sentenza 27 settembre 2018) un'azienda ospedaliera della Capitale al risarcimento di quasi 10mila euro a un paziente che dopo un intervento chirurgico aveva contratto ... quotidianosanita.it
“Emorragia dopo la rottura dei punti di sutura e infezioni”, la denuncia della famiglia contro l’ospedale - Una grave infezione, contratta in ospedale dopo un intervento al cuore, ha portato alla morte un uomo di 53 anni, residente a Cisterna di Latina. ilfattoquotidiano.it
Infezione dopo interventi alla cataratta, i batteri che l’hanno causata - In 10 pazienti si erano recati presso una clinica privata a Catania, tutti per uno stesso tipo di intervento di routine: la rimozione della cataratta. dilei.it
Tolto rene sano per sbaglio a una 28enne: non era un tumore, ma un'infezione - Ospedale condannato a risarcire: il caso in Toscana facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.