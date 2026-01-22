Protesi d' anca il Policlinico di Abano primo in Veneto per interventi

Il Policlinico di Abano si distingue come il centro con il maggior numero di interventi di protesi d’anca in Veneto, secondo i dati del Programma Nazionale Esiti 2025 di AGENAS. Questo riconoscimento evidenzia l’efficacia e la qualità delle procedure offerte, inserendo l’ospedale tra i punti di riferimento regionali per l’assistenza ortopedica. Un impegno continuo volto a garantire servizi sanitari di elevata affidabilità e sicurezza per i pazienti.

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, redatto e pubblicato da AGENAS, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sviluppato dall'Agenzia su mandato del Ministero della Salute, ha l'obiettivo di valutare l'efficacia, la struttura clinico-organizzativa, l'equità di accesso e la

