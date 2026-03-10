Antonio Carini | Meldola ricorda così il partigiano

Meldola e Monticelli d’Ongina celebrano la memoria di Antonio ‘Orso’ Carini, il partigiano ucciso dai fascisti il 13 marzo 1944 a Meldola. La comunità locale ha organizzato eventi per ricordare la sua figura e il suo sacrificio durante la Resistenza. La data segna un momento di commemorazione ufficiale con cerimonie pubbliche e momenti di riflessione.

Meldola e Monticelli d’Ongina ricordano la morte del partigiano Antonio ‘Orso’ Carini avvenuta per mano fascista il 13 marzo 1944 a Meldola. Ispettore del Comando generale delle Brigate Garibaldi, catturato dalle parti di Ricò mentre si dirigeva dal comando dell’8ª Brigata Garibaldi a Forlì, dopo alcuni giorni di carcere alla Rocca delle Caminate, durante i quali fu torturato al fine di estorcergli nomi di compagni di lotta. Sopportò le torture senza fare rivelazioni, poi, ancora vivo, fu trascinato legato per i piedi ad un auto e trasportato a Meldola, dove fu accoltellato più volte e gettato dal ponte dei Veneziani. Ogni anno la sua figura viene ricordata dai Comuni di Meldola e di Monticelli d’Ongina, suo paese natale in provincia di Piacenza, dalle Anpi di Forli - Cesena e Piacenza e dallo Spi Cgil delle due province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

