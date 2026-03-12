MB Academy è un progetto dedicato ai giovani ciclisti, con Bartoli che si occupa di guidarli fino alla categoria juniores. Dopo aver corso le classiche negli anni '90 e 2000, ora lavora come preparatore. Il suo ruolo consiste nel seguire i ragazzi durante il percorso di crescita, offrendo supporto e competenze per il loro sviluppo nel mondo del ciclismo.

Ha preso ormai piede il nuovo progetto di Michele Bartoli, grande uomo da classiche degli anni 90 e 2000 (Fiandre, 2 Liegi, 2 Lombardia, senza dimenticare la rosa al Giro e tanto altro), ora preparatore atletico, che si è rimesso ancora in gioco “per dare il mio contributo a un bel futuro per il ciclismo”, spiega a Gazzetta.it a Lido di Camaiore, dove l’abbiamo incontrato a margine della partenza della Tirreno-Adriatico. È nata infatti la Michele Bartoli Academy, che per ora conta su 15 giovanissimi (“una scelta”), da accompagnare fino alla prima categoria internazionale (juniores). “E dall’anno prossimo avremo pure gli esordienti. Un progetto a cui crediamo molto”, dice Bartoli, affiancato dalla moglie Alessandra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MB Academy, l'impegno di Bartoli per i giovani: "Li guidiamo fino agli juniores. E poi…"

