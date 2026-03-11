Nasce la Michele Bartoli Academy | Quando il ciclismo è in sicurezza

A Vicopisano è stata inaugurata la Michele Bartoli Academy, un nuovo centro dedicato al ciclismo. L’istituto mira a promuovere l’attività sportiva e la sicurezza tra i giovani appassionati. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti locali e sportivi, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per la comunità. La struttura si trova nel territorio pisano e porta il nome del noto ciclista.

La nascita della Michele Bartoli Academy a Vicopisano, è un evento sportivo di rilievo per l’intero territorio pisano, e sottolinea la valorizzazione del suo patrimonio di cultura umano-sportiva nel nome del grande ciclista Michele Bartoli. Ma non ci si può fermare qui perché la nascita di questa accademia, ci spinge nel campo della sicurezza stradale e dell’educazione. L’assessora Valentina Bertini, con delega alla Polizia municipale, domenica scorsa nel giorno inaugurale, ha sottolineato forza, l’impegno dell’amministrazione a sostenere la squadra anche per quanto concerne la sicurezza del percorso di allenamento: "Durante la presentazione mi hanno profondamente colpita la passione, la vicinanza e l’attenzione che ruotano attorno a questi giovanissimi ciclisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

