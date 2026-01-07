In via Farini, episodi di violenza coinvolgono giovani aggrediti e inseguiti da gruppi di persone. Recentemente, ho assistito a una situazione in cui ho fornito rifugio a due ragazzi feriti, e poco dopo un altro ragazzo è entrato nel mio bar insanguinato. Questi eventi testimoniano una realtà preoccupante, che richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza della zona.

“Lavoro in un bar in via Farini e come troppo spesso succede ormai anche l'altra sera è stata segnata dal sangue. Ieri sera 2 ragazzi si sono dovuti rifugiare nel bar dove lavoro inseguiti da almeno 15 ragazzi che li hanno prima colpiti e poi raggiunti per poter continuare il pestaggio incuranti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - “Due giovani aggrediti, pestati e poi inseguiti da 15 ragazzi in via Farini: li ho nascosti nel mio bar. Poi un altro ragazzo è entrato insanguinato”

Leggi anche: Occupano abusivamente un’auto: "Erano due giovani, li ho inseguiti"

Leggi anche: Ragazzo dà di matto in piazza: prende a calci e pugni i poliziotti, poi li morde

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Due ragazzi di 17 e 18 anni pestati e rapinati la notte di San Silvestro: arrestato 21enne; Porta San Tomaso, non è stato un agguato: l'inchiesta va verso l'archiviazione; “Due giovani aggrediti, pestati e poi inseguiti da 15 ragazzi in via Farini: li ho nascosti nel mio bar. Poi un altro ragazzo è entrato insanguinato”; Movida violenta, il racconto di un poliziotto: Mio figlio pestato in discoteca nella notte di Capodanno.

I carabinieri fermano due giovani dopo furti e rapine di smartphone a Roma, tra inseguimenti e momenti di paura per gli aggrediti - facebook.com facebook