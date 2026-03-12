Maxi truffa sulle accise a Catania 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate a Catania in seguito a un'operazione delle forze di polizia che ha scoperto una vasta truffa sulle accise relative a prodotti energetici. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno condotto le indagini e smantellato un sistema illecito coinvolgendo diverse persone. L'indagine ha portato al sequestro di denaro e documenti collegati alla frode.

AGI - Una maxi truffa sulle accise su prodotti energetici è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania. L'operazione, coordinata dalla Procura etnea, ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari e al sequestro di beni per un valore superiore a 235mila euro. L'inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria attraverso intercettazioni, pedinamenti e analisi contabili, vede coinvolti sette indagati. Le misure restrittive comprendono due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e tre divieti di esercitare attività d'impresa. Gli interventi sono stati eseguiti nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Maxi truffa sulle accise a Catania, 5 arresti