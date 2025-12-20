Catania maxi blitz antidroga | quattro arresti armi da guerra e droga sequestrate

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz ad “alto impatto” contro lo spaccio. La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine una vasta operazione denominata “Alto Impatto”, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati legati alla criminalità diffusa. Il bilancio è significativo: quattro arresti e quattro persone denunciate a piede libero, tra cui tre titolari di cannabis shop. Sequestrati 30 chili di marijuana a Picanello. Nel quartiere Picanello, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini, uno di origine straniera e uno catanese, trovati in possesso di circa 30 chilogrammi di marijuana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

