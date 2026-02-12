Louvre maxi truffa sulla vendita dei biglietti | 9 arresti Danni per 10 milioni

A Parigi, la polizia ha arrestato nove persone coinvolte in una grande truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles. Gli inquirenti stimano un danno di circa 10 milioni di euro. La banda vendeva biglietti falsi o rubati, approfittando della forte richiesta di visite ai musei più famosi di Francia. Gli arresti fanno parte di un’operazione che ha smantellato una rete criminale attiva da tempo.

Parigi, 12 febbraio 2026 – Smantellata una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate al Louvre e alla Reggia di Versailles. Una maxi truffa con un giro d’affari da capogiro, basti pensare che la procura di Parigi stima un danno di "oltre 10 milioni di euro" per le due istituzioni francesi. Sono nove le persone fermate dalla polizia. Fra gli arrestati, fermati martedì, ci sono anche due dipendenti del Louvre, due guide turistiche e una persona "sospettata di essere l'organizzatore " della truffa. Particolarmente colpiti dal raggiro ci sarebbero i turisti legati alla comunità cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

