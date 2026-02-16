L’indagine – A Malpensa maxi sequestro di prodotti ittici dalla Cina

A Malpensa, le autorità hanno sequestrato circa 400 chili di prodotti ittici provenienti dalla Cina, perché trovati privi di documenti di origine e potenzialmente pericolosi per la salute. L’operazione, effettuata da agenti delle forze dell’ordine, si è concentrata sui controlli doganali dell’aeroporto, dove sono stati individuati i lotti sospetti tra le merci in arrivo. Tra i prodotti sequestrati ci sono anche 150 chili di vegetali e 70 cosmetici, tutti privi delle certificazioni richieste.

Maxi-sequestro di prodotti ittici cinesi a Malpensa: un allarme per la sicurezza alimentare. Un'imponente operazione congiunta all'aeroporto di Milano Malpensa ha portato al sequestro e alla distruzione di circa 400 chili di prodotti ittici provenienti dalla Cina, insieme a 150 chili di vegetali e 70 cosmetici. L'intervento, coordinato tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto di Genova, evidenzia le crescenti sfide nel contrasto all'importazione illegale di merci potenzialmente dannose per la salute pubblica e l'economia italiana.