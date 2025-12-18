Nuovo acquedotto a Castiglione Dei Pepoli lavori verso l' ultima fase

Proseguono i lavori di potenziamento dell’acquedotto a Castiglione dei Pepoli, con le opere che si avviano alla fase finale. Da novembre, i tecnici del Gruppo Hera sono impegnati lungo la strada provinciale 325, intervenendo per migliorare e mantenere l'infrastruttura idrica del comune e delle sue frazioni, assicurando un servizio più efficiente e affidabile per la comunità dell’Appennino bolognese.

