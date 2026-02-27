Blitz dei carabinieri Smantellato un traffico di sostanze anabolizzanti

I carabinieri hanno effettuato un intervento che ha portato allo smantellamento di un traffico di sostanze anabolizzanti. L’indagine ha coinvolto diverse zone, tra cui Cosenza e Capannori, e ha portato all’arresto di alcuni soggetti impegnati nello spaccio. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo più ampia contro il mercato illecito di queste sostanze.

Un giro d'affari che da Cosenza arrivava fino a Capannori. Qui, ieri mattina, un 50enne (F. F.) è stato raggiunto da un'ordinanza applicativa di misure cautelari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per essere gravemente indiziato di concorso in commercializzazione di farmaci anabolizzanti. Contestualmente, in Calabria, a Cassano allo Jonio è finito agli arresti domiciliari un 36enne, ritenuto il principale canale di approvvigionamento delle sostanze importate dall'estero e distribuite sul territorio nazionale anche grazie al 'rivenditore' locale. È quanto sarebbe emerso dall'attività investigativa coordinata dalla Procura...