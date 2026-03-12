Max Verstappen fiducioso verso il GP della Cina | Weekend solido a Melbourne ora tutto dipenderà dagli sviluppi

Max Verstappen si dice fiducioso in vista del Gran Premio della Cina, dopo aver concluso il weekend di Melbourne con un risultato insoddisfacente a causa di un incidente in qualifica. Il pilota olandese ha dichiarato che ora tutto dipenderà dagli sviluppi della gara successiva, puntando a un riscatto nel secondo appuntamento della stagione di Formula Uno 2026.

Dopo un inizio di stagione al di sotto delle attese per colpa di una qualifica di Melbourne che lo ha visto andare a muro, Max Verstappen vuole immediato riscatto in occasione del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il quattro-volte campione del mondo si è presentato carico e determinato nella conferenza stampa di rito che ha sancito il via ufficiale del fine settimana sul tracciato di Shanghai. L’olandese ha iniziato la sua chiacchierata con i media proprio da quanto avvenuto nel corso del Gran Premio d’Australia sulla pista dell’Albert Park: “ Sicuramente ho vissuto un primo weekend di gare molto... 🔗 Leggi su Oasport.it

