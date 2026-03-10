Nel fine settimana a Shanghai si è disputata la seconda prova del Campionato del Mondo di Formula 1, con la prima delle sei gare sprint introdotte nel 2021. La gara ha visto protagonista il pilota di un team di vertice, che ha conquistato una vittoria importante. Sono state raccolte tutte le statistiche ufficiali relative alla corsa e alle qualifiche.

Domenica la F1 torna in pista a Shanghai per il GP di Cina e questa seconda prova del Mondiale 2026 sarà anche la prima col formato Sprint nel calendario della nuova stagione: le altre saranno Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore. Il formato Sprint, che Liberty Media vorrebbe allargare a più di 6 GP stagionali in futuro, prevede al venerdì una sessione di prove libere e le qualifiche Sprint che designano la griglia di partenza della gara Sprint, in programma sabato. Sempre sabato si svolge poi la qualifica vera e propria che assegna la pole position e definisce lo schieramento di partenza per il GP che si corre domenica. La prima Sprint si è corsa a Silverstone nel 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

GP Cina, torna la Sprint: tutte le statistiche della gara di re Verstappen

