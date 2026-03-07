LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | bandiera rossa! Indicente per Max Verstappen

Durante il Gran Premio d'Australia 2026, si è verificato un incidente che ha coinvolto Max Verstappen, portando alla bandiera rossa. Prima dell'interruzione, la classifica vedeva in testa George Russell con un tempo di 1:19. La corsa è stata momentaneamente sospesa a causa dell'evento. La gara riprenderà una volta che la pista sarà stata ripulita.

6.23 Hamilton, sempre con gomme medie, è al comando con 0.029 su Russell. 6.22 Giornata nera per Antonelli: notata una sua possibile infrazione in pit-lane. 6.20 Anche Kimi Antonelli in pista. Vedremo in che condizioni sarà la Mercedes dopo essere stata completamente distrutta nell’incidente in FP3. 6.18 L’incidente di Verstappen potrebbe essere stato provocato da un problema tecnico emerso sulla Red Bull. 6.16 ANCHE KIMI ANTONELLI IN PISTA! Vediamo se riuscirà a sfruttare questo colpo di fortuna. Senza la bandiera rossa, non avrebbe fatto in tempo a scendere in pista in queste qualifiche. 6.15 Sainz, Stroll e Antonelli sono gli unici a non essere ancora scesi in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

