Oggi più che mai, le spille tornano di tendenza tra chi cerca un tocco di eleganza in più. Sono diventate un dettaglio che permette di personalizzare il proprio stile senza esagerare. Basta scegliere quella giusta e indossarla con sicurezza per aggiungere un tocco di regalità al proprio outfit. Le spille, un tempo riservate a pochi, ora si trovano ovunque e sono diventate un vero e proprio must-have.

Il fascino delle spille è indubbio, ma fino a poco tempo fa erano in poche ad indossarle con orgoglio. La maggior parte di noi preferivano conservarle nel portagioie perché facevano molto stile granny. Finalmente questo piccolo gioiello si è tolto di dosso l’etichetta, per diventare il dettaglio lussuoso che completa ogni outfit. A farlo tornare alla ribalta sono le ultime tendenze che non vedono più nelle spille l’accessorio vintage, ma un elemento versatile da inserire in qualsiasi contesto: vi doneranno sempre un look royal. Cosa vuol dire? Che siete libere di giocare con le spille sia per quanto riguarda le forme – perché potete spaziare da quelle semplici a quelle scultoree ed opulente – ma anche con gli abbinamenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come indossare le spille per un look royal. Il dettaglio luxury che non passa mai di moda.

Approfondimenti su Spille Look

Ultime notizie su Spille Look

