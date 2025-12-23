Charlene di Monaco in trench scamosciato il capo invernale che non passa mai di moda

Charlene di Monaco ha scelto un trench scamosciato come capospalla invernale, un classico senza tempo che unisce stile e praticità. In un periodo in cui il Principato si prepara alle festività natalizie, l’eleganza discreta di questo capo si inserisce perfettamente nell’atmosfera di sobrietà e raffinatezza che contraddistingue il Natale monégasque. Un esempio di come la moda può essere semplice, ma sempre di classe.

Il Principato di Monaco celebra il Natale sotto il segno della solidarietà, ma anche dell'eleganza più raffinata. La P rincipessa Charlene, in prima fila alla premiere mondiale dello spettacolo Monaco sous les Étoiles, messo in scena dalla Compagnia HASPOP e diretto da Hassan El Hajjami presso l'Espace Fontvieille, ha sfoggiato un capo invernale che non passa mai di moda: il trench scamosciato. Per l'occasione, Charlene è stata accompagnata dal Principe Alberto, dalla Principessa Stéphanie e da Camille Gottlieb. L'evento "nasce dal desiderio della Principessa di offrire ai bambini un momento di magia e meraviglia durante le festività".

