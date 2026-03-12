Mauro Pagani e Cisco al ‘Monferr’Autore Festival’ diretto da Enrico Deregibus

ALESSANDRIA – Mauro Pagani, Cisco e Elena Ledda sono i primi artisti confermati per il ‘Monferr’Autore Festival’, evento musicale diretto da Enrico Deregibus. La manifestazione si svolge nella città piemontese e vedrà sul palco questi artisti in date ancora da definire. L’organizzazione ha comunicato ufficialmente i nomi dei primi ospiti, mentre ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati prossimamente.

ALESSANDRIA – Sono Mauro Pagani, Cisco ed Elena Ledda i primi ospiti annunciati per il Monferr’Autore Festival, la nuova rassegna piemontese diretta dal giornalista Enrico Deregibus che si svilupperà fra aprile e luglio su vari comuni della provincia di Alessandria ma con incursioni anche fuori provincia. Una manifestazione tra musica e cultura, tra incontri, racconti e canzoni. Fra le prime date, c’è quella del 14 aprile alle 21 al cinema Kristalli di Alessandria con la proiezione del docufilm “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, diretto da Cristiana Mainardi. Sarà presente lo stesso Mauro Pagani, che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

