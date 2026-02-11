Tono Festival Interscape Premio alla carriera a Mauro Pagani

Il Tono Festival Interscape si avvicina al suo momento più atteso. La rassegna, organizzata dal Politecnico delle Arti di Bergamo, sta per consegnare il suo premio alla carriera a Mauro Pagani. La manifestazione, che si concentra sulla scena artistica contemporanea e sulla ricerca tra discipline diverse, sta preparando il grande finale.

Si avvicina il gran finale di «TONO Festival 2026 – INTERSCAPE», la rassegna del Politecnico delle Arti di Bergamo dedicata alla produzione artistica contemporanea e alla ricerca interdisciplinare. Domenica 15 febbraio, dalle 20, la Daste Arena ospiterà il concerto di chiusura a cura del Dipartimento Pop Rock del Conservatorio «Gaetano Donizetti», un appuntamento che unirà energia live e formazione. L'appuntamento vedrà la presenza straordinaria di Mauro Pagani, a cui sarà conferito un "Premio alla Carriera". Musicista, polistrumentista, compositore e arrangiatore tra i più influenti della musica italiana, Pagani ha attraversato decenni di storia musicale collaborando con i più grandi autori.

