Mauro Corona il ricordo affettuoso di Enrica Bonaccorti e il tardivo grazie | La mia prima volta in tv nella sua trasmissione

Oggi, giovedì 12 marzo, sono stati condivisi molti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Enrica Bonaccorti. Tra questi, anche quello di Mauro Corona, che ha ricordato con affetto la prima volta in tv nella sua trasmissione e ha espresso un tardivo ringraziamento. La sua testimonianza si aggiunge a un clima di commemorazione diffusa per la giornalista e conduttrice scomparsa.

«Ricordo il suo benevolo, dolce aiuto nel togliermi d'impaccio di fronte alle telecamere», ha scritto l'ertano, ripensando al debutto televisivo dopo la spedizione in Groenlandia nel 1984 C'è anche l'omaggio di Mauro Corona tra i tantissimi messaggi di cordoglio che sono arrivati oggi, giovedì 12 marzo, per la morte di Enrica Bonaccorti. L'attrice, conduttrice, volto noto della tv, aveva 76 anni e nel 2025 aveva reso pubblico un tumore al pancreas decidendo di affrontarlo con la stessa franchezza che aveva da sempre caratterizzato il suo rapporto con il pubblico. «Vada un ricordo affettuoso a Enrica Bonaccorti e un tardivo grazie. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

L'ultima volta in tv di Enrica Bonaccorti: "Sto scrivendo la mia autobiografia". Era il 12 febbraioL'amata conduttrice - stroncata da un tumore al pancreas - solo un mese fa era stata ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona" Oggi, 12 marzo...

Leggi anche: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8)

Tutto quello che riguarda Mauro Corona

Temi più discussi: Anche la figlia di Mauro Corona diventa scrittrice e racconta la sua vita; IX Festival della Cultura, l’incontro con Corona e il suo libro Rifugi per un tempo sospeso; Marianna Corona presenta Rifugi per un tempo sospeso al Festival della Cultura; Sono tranquillo, altrettanto siatelo voi: il ricordo di Ezio Setti nell’arte (in stazione) di Matteo Setti Peterlini.

Mauro Corona e il fratello morto misteriosamente a 18 anni: «Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata»Dopo circa venti minuti dall’inizio della puntata, Corona ricorda la morte del fratello minore Felice, scomparso in circostanze ancora poco chiare nel 1968. «Era andato a fare il lavapiatti in ... ilmessaggero.it

Mio fratello è morto a 18 anni. Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata: il desiderio di Mauro CoronaMauro Corona ha ricordato la morte del fratello a soli 18 anni nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, nella puntata condotta da Bianca Berlinguer del 25 novembre su Rete4. Il decesso è ... ilfattoquotidiano.it

È sempre Cartabianca. . Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Mauro Corona: "Trump e Netanyahu sono degli usurpatori di territori" - facebook.com facebook