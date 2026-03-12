L' ultima volta in tv di Enrica Bonaccorti | Sto scrivendo la mia autobiografia Era il 12 febbraio

Il 12 febbraio scorso, Enrica Bonaccorti ha annunciato in televisione di essere impegnata a scrivere la sua autobiografia. Oggi, 12 marzo 2026, si diffonde la notizia della sua scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. La giornalista e conduttrice si è spenta, portando via con sé decenni di carriera e ricordi televisivi. La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan.

L'amata conduttrice - stroncata da un tumore al pancreas - solo un mese fa era stata ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona" Oggi, 12 marzo 2026, è purtroppo arrivata la notizia che mai avremmo voluto ricevere: Enrica Bonaccorti è morta. La conduttrice tv, 76 anni, era malata da tempo di un aggressivo tumore al pancreas. Solo un mese fa era stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Quella è stata la sua ultima volta in tv. “Sono felice di far entrare un'amica de La Volta Buona che si è assentata ma ora è tornata: c'è Enrica Bonaccorti”, esordì Caterina Balivo abbracciandola. "Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene", aveva detto Enrica Bonaccorti parlando delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Today.it

