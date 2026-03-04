Uno studio recente analizza i potenziali rischi cardiovascolari associati all'uso di melatonina. La ricerca si concentra sui dati disponibili e sui possibili effetti collaterali di questa sostanza, molto usata per contrastare l’insonnia. La diffusione del problema del sonno difficile rende di attualità questo tema, che coinvolge chi assume integratori di melatonina per migliorare il riposo notturno.

L’insonnia è una condizione sempre più diffusa e per molti riuscire ad addormentarsi rappresenta una vera sfida. Tra i rimedi più utilizzati figurano gli integratori a base di melatonina, l’ormone prodotto naturalmente dal cervello nelle ore di buio per regolare il ritmo sonno-veglia. La melatonina non è un sonnifero e non induce il sonno in modo forzato, ma contribuisce a ristabilire l’equilibrio del cosiddetto “orologio biologico”. Resta però aperto il tema della sicurezza in caso di uso prolungato. A sollevare il tema è stato l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha richiamato l’attenzione su uno studio presentato in occasione di un incontro dell’American Heart Association a New Orleans. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Melatonina e rischi cardiovascolari: cosa emerge dallo studio citato da Matteo Bassetti

