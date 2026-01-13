Pescara al voto Costantini all’attacco | Masci chieda scusa a città e Tar

A Pescara si avvicinano le elezioni comunali, con il candidato del centrosinistra che solleva dubbi sulla gestione del voto e difende il ruolo del Tar. In un contesto di tensione politica, si invita il sindaco e il centrodestra a fornire spiegazioni chiare e trasparenti, per rassicurare cittadini e istituzioni sulla regolarità delle procedure e sulla trasparenza del processo democratico.

Pescara - Il candidato del centrosinistra critica la gestione del voto, difende l'operato del Tar e invita il sindaco e il centrodestra a fare chiarezza istituzionale. Nel dibattito sulle elezioni comunali di Pescara, interviene con toni duri Carlo Costantini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle amministrative 2024. Secondo Costantini, il sindaco Carlo Masci dovrebbe "chiedere scusa ai cittadini" per non aver garantito, a suo avviso, la piena regolarità del momento democratico rappresentato dal voto. Costantini sostiene che le responsabilità politiche ricadano sull'attuale amministrazione e sulla maggioranza di centrodestra, chiamate a rispondere di quanto accaduto durante la tornata elettorale poi finita al centro del contenzioso.

