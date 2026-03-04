La guerra rischia di far esplodere anche prezzi e costi | l' allarme di Coldiretti Calabria

Coldiretti Calabria ha lanciato un allarme riguardo alla possibile esplosione di prezzi e costi a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Secondo l'organizzazione, il rischio di un nuovo shock energetico è reale e si aggiunge a aumenti già registrati negli ultimi quattro anni, con i fertilizzanti che sono cresciuti del 46% e l’energia del 66%.

Il presidente Aceto: "Prevediamo ulteriori rincari sul fronte energetico, su quello dei fertilizzanti e su quello dei concimi chimici" "Purtroppo, il rischio di un nuovo shock energetico è concreto. Dalla guerra tra Russia e Ucraina ci portiamo ancora dietro aumenti che non sono mai rientrati: negli ultimi quattro anni i fertilizzanti hanno registrato un +46% e l’energia un +66%. Oltre a rappresentare un dramma umano, questo nuovo scontro bellico rischia di compromettere ancora una volta equilibri che sono fondamentali per garantire continuità al lavoro delle nostre imprese agricole” È quanto afferma il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Crisi Golfo, Prandini (Coldiretti): Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 Dopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e...

Prezzi del riso in calo e aumento delle importazioni: l'allarme di ColdirettiIl 2026 si è aperto con il mercato del riso in sofferenza con continui cali dei prezzi e un aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto dai...

Aceto (Coldiretti Calabria): con conflitto in Iran già l’aumento dei costi lungo tutta la filiera agroalimentareLa guerra in Medio Oriente rischia di far esplodere anche prezzi e costi, tra energia e fertilizzanti, sommandosi agli effetti del conflitto in Ucraina ... catanzaroinforma.it

Medio Oriente: Coldiretti, la guerra in Iran rischia di causare un nuovo shock energetico per l’agroalimentare e per le famiglie italianeLa guerra in Iran rischia di causare un nuovo shock energetico per l’agroalimentare e per le famiglie italiane con un impatto pesante sui costi di produzione e sui consumi. È l’allarme lanciato dalla ... agensir.it

Aumento del 57% per l'olio straniero nel 2025. Coldiretti Calabria sostiene le nuove misure Icqrf sulla tracciabilità per contrastare le truffe e tutelare i produttori. facebook

Coldiretti Calabria, stop ai controlli duplicati e più semplificazione amministrativa. "Verifiche ripetute e non coordinate che generano un carico burocratico insostenibile" #ANSA x.com