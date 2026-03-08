La guerra in Iran fa aumentare i costi dell’agricoltura spesa alimentare a rischio rincari

La guerra in Iran ha portato a un aumento dei prezzi dei fertilizzanti, influendo sui costi dell’agricoltura. Questa escalation si aggiunge alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che già colpiscono il gas e il petrolio. L’incremento dei prezzi dei fertilizzanti potrebbe provocare aumenti nei costi dei prodotti alimentari, con ripercussioni sui consumatori e sul settore agricolo mondiale.

Non sono solo il gas e il petrolio a reagire alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente: anche il mercato dei fertilizzanti sta registrando una forte impennata dei prezzi, con possibili effetti a catena sull’ agricoltura mondiale e sul costo dei prodotti alimentari. La guerra nel Golfo e le difficoltà nel traffico marittimo nello Stretto di Hormuz stanno infatti colpendo uno dei pilastri della produzione agricola globale: i fertilizzanti azotati, fondamentali per garantire la produttività dei campi. Il prezzo dell’urea vola sui mercati internazionali. Negli ultimi giorni le quotazioni dell’urea, uno dei fertilizzanti più utilizzati al mondo, sono aumentate di circa il 30% arrivando a sfiorare i 600 dollari a tonnellata sui principali mercati delle commodities. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

