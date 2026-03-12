marzo tempo di rinascita la nuova opera di chiara mariani

In marzo, Chiara Mariani pubblica la sua nuova opera intitolata “Marzo, tempo di rinascita”. Il libro guida il lettore attraverso un percorso che include tentativi, successi, ricadute e piccoli progressi, creando un racconto che si percepisce come un viaggio reale e autentico. La narrazione si concentra su momenti di crescita e rinnovamento, rendendo evidente la natura del percorso descritto.

In “Marzo, tempo di rinascita”, il lettore avverte con forza la sensazione di trovarsi di fronte a un percorso reale, fatto di tentativi, successi, ricadute e piccoli progressi. Casa editrice: bookabook Genere: Diaristica Disordini alimentari Pagine: 296 Prezzo: 18,00 € Codice ISBN: 979-1255993575 «Ho capito che la perfezione è un’illusione. Che il controllo non è forza, è paura. E che la vera forza è accettare le mie fragilità. Ogni cicatrice sul mio corpo, visibile o invisibile, non è il segno di una sconfitta. È la prova che ho lottato, che ho resistito, che sono qui»: “Marzo, tempo di rinascita” di Chiara Mariani è un’emozionante opera autobiografica, in cui si affronta il tema dei disturbi del comportamento alimentare da un punto di vista intimo e soprattutto onesto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Chiara Mariani presenta l’opera Marzo, tempo di rinascitaUno dei temi centrali dell’opera è infatti la frattura tra il mondo esterno e quello interiore; all’esterno tutto può sembrare normale: Chiara è una ragazza che studia, che pratica sport, che coltiva ... labottegadihamlin.it

Chiara e l'anoressia, storia di una rinascitaCon Aurora Caporossi, founder Animenta, Stefano Erzegovesi, psichiatra, nutrizionista e divulgatore scientifico e Chiara Mariani, social media manager e autrice di Marzo, tempo di rinascita A cura di ... video.corriere.it