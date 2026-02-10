Arriva nelle sale dal 26 marzo, distribuito da White Lion, La bambina di Chernobyl, opera prima diretta da Massimo Nardin e interpretata da Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai. Il film, scritto dallo stesso Nardin insieme a Luca Caprara, è prodotto da Federica Folli e Pete Maggi per Cine1 Italia con il sostegno di Regione Marche – PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission: un progetto che conferma la centralità del territorio marchigiano nella valorizzazione del cinema e, in questo caso, anche nella scelta di una troupe interamente legata alle Marche. Un debutto che unisce intimità e tensione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Dal 26 marzo al cinema La bambina di Chernobyl: memoria, segreti e rinascita nell’opera prima di Massimo Nardin

Approfondimenti su Chernobyl OperaPrima

Il film “La bambina di Chernobyl” arriverà in sala il 26 marzo.

Arriva finalmente nelle sale italiane “Un poeta”, il film premiato a Cannes dal regista colombiano Simón Mesa Soto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chernobyl OperaPrima

Argomenti discussi: Prepared for the future: strengthening basic skills in ECEC and Primary education, workshop per docenti di scuola dell’infanzia e primaria; HBO Max dal 26 marzo in Uk e Irlanda; Mostra dei Vini di Bolzano 2026; Lineapelle Designers Edition torna a Milano dal 26 febbraio al 1° marzo.

Dal 26 a 29 marzo la comunità della bellezza torna con Cosmoprof Worldwide Bologna 2026Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Cosmoprof Worldwide Bologna consolida il suo ruolo di guida nell'industria cosmetica internazionale e si prepara alla 57ª edizione, in programma dal 26 al 29 marzo 2026. iltempo.it

Domenica 08 febbraio 2026 SETTORE KICKBOXING Oggi le nostre atlete Viola ed Emilia, accompagnare dagli istruttori Stefano Nardin e Georgia Landi hanno partecipato al difficile torneo Lombardia Open. Entrambe hanno dato il massimo sul tatami conquis facebook