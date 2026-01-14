Notizia splendida per Chiara Ferragni | è stata assolta! La rinascita dopo anni di dolore

Dopo un periodo di intense controversie e pressioni mediatiche, Chiara Ferragni può finalmente tirare un sospiro di sollievo: è stata assolta. Questa decisione rappresenta una svolta importante nella sua vita, segnando un momento di rinascita dopo anni di difficoltà. La notizia offre una nuova prospettiva sul percorso personale e professionale della nota influencer, confermando la fine di un lungo capitolo di incertezza.

Dopo mesi segnati da polemiche, accuse e una pressione mediatica senza precedenti, per Chiara Ferragni arriva finalmente una svolta che cambia tutto. La vicenda giudiziaria che l'ha vista al centro del cosiddetto " Pandoro Gate " si chiude con un esito che ribalta lo scenario e apre una nuova fase per l'imprenditrice digitale, rimasta per lungo tempo sotto il peso di un'accusa che ha inciso profondamente sulla sua vita personale e professionale. Chiara Ferragni è stata assolta: ecco cosa è successo in tribunale. Il giudice della terza sezione penale del tribunale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha disposto il proscioglimento di Chiara Ferragni al termine del processo celebrato con rito abbreviato, relativo ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua promosse negli anni precedenti.

