Marzo 2026 | 5 Marvel a -20% fino al 26

A marzo 2026, Panini Comics propone uno sconto del 20% su cinque titoli Marvel, valido fino al 26 del mese. La casa editrice ha annunciato il calendario delle uscite, che include rilanci storici e volumi speciali destinati ai collezionisti e agli appassionati di fumetti. L’offerta riguarda titoli scelti e si concentra su pubblicazioni di rilievo previste per questo periodo.

Marzo 2026 si apre con un’offerta aggressiva per i collezionisti e lettori di fumetti. Panini Comics ha diffuso il calendario ufficiale delle uscite previste per questo mese, concentrandosi su rilanci storici e volumi speciali. Lo sconto del 20% attivo fino al 26 marzo rende l’acquisto più conveniente cerca titoli specifici. Il cade su cinque opere principali che definiranno la programmazione del periodo. Tra questi spiccano le storie di Spider-Man Blu, Silver Surfer, Wolverine, Marvel Zombies e Thanos. Ogni titolo porta con sé una narrazione distinta, spaziando dal dramma romantico all’horror zombi, fino alle origini cosmiche dei Titani. La strategia editoriale e gli sconti in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marzo 2026: 5 Marvel a -20% fino al 26 Articoli correlati Panini Comics – Una vasta selezione di titoli scontati del 20% fino al 26 marzoAnche quest’anno Panini Comics offre ai suoi lettori un’imperdibile occasione per arricchire la propria collezione. Campionati nazionali di problem solving 2025/26: iscrizioni aperte fino al 20 febbraioLa Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero... Patrizio Official vs Le Iene: analizziamo la sua risposta al secondo servizio | RUVIDO 273 Approfondimenti e contenuti su Marzo 2026 5 Marvel a 20 fino al 26 Temi più discussi: Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (2 – 8 marzo 2026); 5 novità streaming da non perdere questo week-end dal 13 al 15 marzo 2026; Panini Marvel Italia – Le uscite dal 9 al 15 marzo 2026; Breaking news: passato, presente e futuro di Marvel Snap – Worst Snap Blog Ever. 5 fumetti Panini Marvel da acquistare a marzo 2026Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di marzo 2026. Da segnalare il volume celebrativo di Silver Surfer e Spider-man Blu in versione Marvel ... msn.com Cosa guardare su Disney+ a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e originalsQuali sono le novità da vedere a marzo 2026 su Disney+ tra film, serie TV e originals? I consigli su cosa guardare sul servizio di streaming. tuttotech.net L’INVITO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Il 13 marzo Giornata di preghiera e digiuno per la pace L’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle con - facebook.com facebook Presentazione del Codice Antimolestie dell’Ateneo Lunedì 9 marzo 2026, ore 11, Aula Magna Rettorato (Via Ostiense, 133 - Torre A, piano II) x.com