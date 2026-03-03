Panini Comics ha annunciato uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli, valido fino al 26 marzo. La promozione permette ai lettori di acquistare fumetti e graphic novel a prezzi ridotti, ampliando così le proprie collezioni. L'offerta riguarda diversi titoli disponibili presso i rivenditori autorizzati. La promozione si inserisce in un periodo di iniziative commerciali promosse dalla casa editrice.

Anche quest’anno Panini Comics offre ai suoi lettori un’imperdibile occasione per arricchire la propria collezione. Da lunedì 2 marzo a giovedì 26 marzo, una vasta selezione di titoli delle linee editoriali Panini Comics, DC, Marvel, Panini Disney e Planet Manga sarà disponibile con uno sconto del 20% sul prezzo di copertina. A firmare il visual ufficiale della campagna è Giovanni Timpano, con i colori di Flavio Dispenza: un team creativo che interpreta e valorizza al meglio il claim dell’iniziativa. Grazie a questa speciale promozione, i lettori di tutta Italia potranno recuperare i titoli presenti nella propria wishlist e riscoprire i grandi classici del fumetto, acquistandoli ad un prezzo scontato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics – Una vasta selezione di titoli scontati del 20% fino al 26 marzo

