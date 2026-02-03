Campionati nazionali di problem solving 2025 26 | iscrizioni aperte fino al 20 febbraio

La corsa alle iscrizioni per i Campionati nazionali di problem solving 202526 è ufficialmente partita. Le scuole italiane possono ancora iscriversi fino al 20 febbraio, secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’organizzazione dell’evento sta prendendo forma, aprendo le porte a studenti e insegnanti pronti a sfidarsi in questa competizione che mette alla prova le capacità di problem solving delle giovani generazioni.

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato l'organizzazione dei Campionati nazionali di problem solving per l'anno scolastico 2025-2026.

