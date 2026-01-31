Un uomo ai domiciliari a Faenza ha deciso di scappare di casa. Il giudice gli aveva imposto di restare con lo zio, ma lui ha deciso di uscire e prendere la fuga. È stato subito rintracciato e arrestato di nuovo dalla polizia.

Il giudice Corrado Schiaretti aveva deciso di metterlo agli arresti domiciliari a casa dello zio a Faenza, nell’ambito di un procedimento per tentata estorsione. A quel giovane manfredo, però, la convivenza con lo zio stava stretta tanto che l’altra sera tra i due si è accesa una lite talmente violenta che il 22enne ha deciso di evadere. Cioè meglio per lui correre il rischio di un aggravamento di pena, piuttosto che continuare la convivenza con lo zio. Detto e fatto: i carabinieri non hanno trovato il giovane nell’abitazione dove era agli arresti domiciliari e così è partita la ricerca che è terminata l’indomani con il 22enne trovato a dormire nei locali cantina dell’abitazione dello zio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litiga con lo zio che vive con lui. Ed evade dai domiciliari: in manette

Un uomo di 44 anni è finito di nuovo in manette a Isorella.

