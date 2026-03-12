Toni Servillo a Napoli | tra il nuovo set di Martone e la magia del palcoscenico

Toni Servillo è a Napoli per le riprese di “Scherzetto”, il nuovo film di Mario Martone. L’attore si trova sul set della produzione, ambientata nel centro città. La scena coinvolge un confronto tra un nonno e un nipote, con l’ambientazione napoletana come sfondo. Le riprese sono in corso e si svolgono in diverse location del capoluogo campano.

Toni Servillo torna a Napoli per "Scherzetto", il nuovo film di Mario Martone. Un intenso duello tra nonno e nipote nel cuore della città. Toni Servillo torna a essere il volto simbolo della cinematografia napoletana, immergendosi in una nuova sfida artistica tra le strade della sua città. Sono infatti entrate nel vivo le riprese di "Scherzetto", l'ultima fatica del regista Mario Martone, che vede l'attore protagonista di un'opera tratta dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone. Il progetto, scritto a quattro mani con Ippolita di Majo, rappresenta un nuovo capitolo del sodalizio tra Servillo e Martone, giunto ormai alla loro settima collaborazione cinematografica.