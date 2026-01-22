Una donna anziana è stata soccorsa dalla Polizia di Asti dopo essere rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un negozio. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire sicurezza e assistenza alla persona, evitando conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza e l’attenzione verso le persone più vulnerabili.

Una donna anziana è stata liberata dopo essere rimasta accidentalmente chiusa in un esercizio commerciale nella zona sud di Asti. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito prontamente in seguito a una segnalazione. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per la signora, grazie alla collaborazione tra gli agenti e un dipendente dell’attività. L’intervento delle Volanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera scorsa gli agenti delle Volanti sono stati chiamati a intervenire in una situazione insolita ma potenzialmente rischiosa per una persona anziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiude il negozio ad Asti e lascia dentro un’anziana: intervento lampo della polizia

Leggi anche: Donna trovata in cortile in stato di shock a Cremona, intervento lampo della polizia: arrestato il compagno

Leggi anche: Ragazzino rapinato a Foggia, ladro 15enne arrestato grazie a un intervento lampo della polizia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Dopo 40 anni chiude lo storico negozio di scarpe in centro e tiene aperto solo quello al Montefiore: Non c'è partita; Via XX Settembre perde un’icona: chiude lo storico fioraio della Galleria; Il negozio Zoboli chiude dopo 65 anni. Il corredo di Lella ricamato a mano, regalo speciale per tante generazioni; Chiude l'unico negozio di alimentari del paese? Il Comune organizza i pulmini per portare gli anziani a fare la spesa al centro commerciale.

Elementary, chiude il negozio di gioielli e orologi di Giampaolo Frangiamore: «Pochi parcheggi, il centro così non regge»PORDENONE - «Pordenone è nata con la Zanussi ed è finita con l'Electrolux». L'epitaffio di Giampaolo Frangiamore è il fermo immagine di una ... ilgazzettino.it

Chiude l'unico negozio di alimentari del paese? Il Comune organizza i pulmini per portare gli anziani a fare la spesa al centro commercialePOSTALESIO (Sondrio). A causa della recente chiusura dell'unico negozio di alimentari del nostro paese, l'amministrazione comunale ha organizzato un servizio di trasporto con pulmino per garantire ai ... ildolomiti.it

Bellinzona, chiude un altro negozio: «Ora bisogna fare qualcosa» x.com

Un altro negozio pronto a chiudere, in un momento tutt’altro che semplice per il centro storico di Reggio Emilia. Dopo dieci anni in piazza Prampolini, Pulse Urban Beats a fine gennaio abbasserà la saracinesca. - facebook.com facebook