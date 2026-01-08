Marisa Laurito arriva al teatro Pirandello | Spargeremo semi di amore tra il pubblico

Il teatro Pirandello ospita il nuovo spettacolo di Marisa Laurito, “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, previsto per il 13 e 14 gennaio. Un’opportunità per assistere a una rappresentazione che invita alla riflessione sui temi dell’amore e del cambiamento, interpretata dalla nota attrice italiana. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura.

