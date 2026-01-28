Caporalato a Domicella | sequestrato un opificio denunciata una donna per sfruttamento lavorativo

A Domicella, i carabinieri hanno sequestrato un opificio e denunciato una donna di 47 anni per sfruttamento lavorativo. L’indagine ha portato alla luce un caso di caporalato, con l’accusa di intermediazione illecita. La donna, di origini bangladesi, è stata presa in custodia mentre si cerca di capire meglio il giro illecito dietro questa attività.

Il supporto tecnico è stato fornito dall’Ispettorato del Lavoro, il quale ha confermato le irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro all’interno dell’impianto. Il sequestro dell’opificio e la denuncia nei confronti della donna si inseriscono in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, già oggetto di indagini nei mesi precedenti. In un’operazione simile condotta nel mese di luglio 2025, erano stati sottoposti a controllo due opifici tessili, dove erano impiegati 20 lavoratori bangladesi, tutti regolarmente residenti in Italia. A seguito di quelle verifiche, erano stati denunciati i titolari delle due attività – entrambi di nazionalità bangladese – insieme ad altri due individui accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Domicella Avellino

Il fenomeno del caporalato nel Sud Italia trova una risposta concreta attraverso l’Help Desk Interistituzionale Anticaporalato, un servizio multilingue dedicato a sostenere i lavoratori agricoli sfruttati.

Ultime notizie su Domicella Avellino

