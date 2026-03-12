Marco Rizzo choc | Mia moglie derubata in metro perché dovete votare Sì

Un uomo ha raccontato che sua moglie è stata derubata in metro a Milano, portando via il portafoglio, la carta di credito e altri oggetti. Ha aggiunto che, a differenza di molti politici e loro familiari, lui e la sua moglie usano regolarmente i mezzi pubblici. La vicenda è stata condivisa pubblicamente, evidenziando l’accaduto e il contesto di una giornata normale in città.

"I politici e le loro mogli non vanno in metro. Io e mia moglie andiamo in metro. Oggi mia moglie a Milano è stata derubata dal portafoglio, carta di credito, banco, le solite cose. Ci siamo rotti. Perché poi quella gente lì, e non erano italiani, non sto parlando contro qualcuno, dico che non erano italiani e sono molto inca**ato, se li beccano, il giorno dopo li rivedete in metro. Basta, ci siamo rotti le scatole. Votate sì al referendum ". Marco Rizzo, il fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare, si è lasciato andare a un lungo sfogo in un video postato su Instagram. Nel filmato, dunque, partendo da un'esperienza personale, ha poi rivolto un appello a suoi seguaci a votare sì alla consultazione del 22 e 23 marzo. © Liberoquotidiano.it - Marco Rizzo choc: "Mia moglie derubata in metro, perché dovete votare Sì"