Marco Nuzzo ritira candidatura | Non ci sono condizioni sperate Ora figura unitaria

Marco Nuzzo, segretario del Partito Democratico di Casarano e candidato sindaco scelto da una parte del centrosinistra locale, ha deciso di ritirare la propria candidatura dopo circa tre settimane. Nuzzo ha affermato che non ci sono le condizioni sperate per proseguire e ha annunciato che ora si punta a una figura unitaria per rilanciare la coalizione in vista delle prossime amministrative.

Una scelta che arriva nel mezzo di un dibattito, tutto interno alle forze del cosiddetto “campo largo”, iniziato con la proposta delle primarie ma interrotto proprio con la scelta di una parte di bypassare le consultazioni dal basso e di proporre un nome con la convinzione di poter ottenere convergenza a posteriori. L’operazione, invece, non si è concretizzata e tra costanti appelli all’unità, si è arrivati a questa svolta, annunciata dal diretto interessato. “Ci sono momenti – scrive Nuzzo - in cui le decisioni difficili sono anche quelle più importanti e giuste da prendere. Per questo, dopo averci riflettuto, a lungo e con la schiettezza che mi appartiene, ho maturato una scelta: quella di non proseguire il mio percorso come candidato sindaco per Casarano”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

