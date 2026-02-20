Elezioni provinciali | Pretesa egemonica del Pd M5s non ci sta e ritira la candidatura di Barletta

Il Partito Democratico ha cercato di consolidare la propria posizione nelle elezioni provinciali di Brindisi, ma il Movimento 5 Stelle ha deciso di ritirare la candidatura del sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, dopo averla annunciata inizialmente. Questa scelta arriva in risposta alle tensioni interne e alla volontà di non permettere una supremazia del Pd sul territorio. La corsa alla presidenza della Provincia si complica, lasciando incerte le alleanze future. La campagna elettorale continua con nuovi sviluppi.

Scontro nel campo progressista dopo il sostegno del Pd ad Angelo Pomes, durissime parole del parlamentare pentastellato Leonardo Donno BRINDISI - La partita per la presidenza della Provincia di Brindisi entra nel vivo. Il Movimento 5 stelle rinuncia alla candidatura del sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta, che inizialmente aveva condiviso la propria disponibilità. È quanto si evince dalle dichiarazioni odierne del deputato pentastellato Leonardo Donno. Una decisione arrivata dopo che il Partito democratico aveva ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, in vista del voto del 15 marzo per il rinnovo dell’ente di via De Leo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Elezioni provinciali, il M5S con FdI e Forza Italia, Donno: «Con Barletta, oltre le appartenenze» Leggi anche: Elezioni Cosenza: nessuna candidatura ufficiale presenta i listini per le elezioni provinciali Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Elezioni Provinciali. Il Decreto Milleproroghe cancella l'obbligo per i candidati Presidenti di avere, almeno, 18 mesi di mandato. A fine mese l'approvazione definitiva in Senato. #elezioniprovinciali #unionedelleprovince #consiglioprovinciale #Milleproroghe - facebook.com facebook