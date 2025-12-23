Paganini | Alla Juve ora ci sono Comolli Modesto Chiellini e Ottolini Ma il fulcro di tutto resta un’altra figura

23 dic 2025

Alla Juventus, la presenza di Comolli, Modesto, Chiellini e Ottolini rappresenta un’importante integrazione nel team. Tuttavia, secondo alcune analisi, il vero punto focale del progetto resta un’altra figura chiave, la cui influenza è fondamentale per il futuro del club. Questa dinamica sottolinea come, anche in un contesto di nomi noti, sia la figura centrale a fare la differenza nel percorso di crescita e stabilità della squadra.

. Le riflessioni del giornalista sul quadro dirigenziale. La nomina di  Marco Ottolini  come nuovo direttore sportivo della  Juventus  ha innescato una serie di riflessioni sulla struttura dirigenziale del club e sul peso dei singoli protagonisti nella rinascita bianconera. Intervenuto ai microfoni di  TMW Radio  durante la trasmissione  Maracanà, il giornalista  Paolo Paganini  ha analizzato il nuovo assetto societario,sottolineando come la proliferazione di figure dirigenziali trovi una sintesi perfetta solo grazie al lavoro sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

